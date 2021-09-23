Ольга Серябкина и Sимптом отыскали «Преступление»

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Певица Ольга Серябкина выложила mood-video на свой дуэт с Sимптомом (автор хита «Тает лед») «Преступление» (смотреть клип).

Композиция «Преступление» - абсолютный симбиоз двух разных параллелей, которые перекликаются в тандеме двух авторов. Они живут в разных музыкальных жанрах и направлениях, но при этом создают совместный мелодичный и чувственный вайб. Любовь — это их эстетика.

«Преступление» Ольги Серябкиной и Sимптома — это история о сильном притяжении, порой запреты только увеличивают наше влечение и эмоции управляют нами, сближая даже на большом расстоянии. И только любовь оставляет нам шанс спасти самих себя.

Ольга Серябкина
Ольга Серябкина

Режиссер клипа Игорь Рудник подчеркнул эту мысль эффектным мужским модерн-танцем в исполнении Даяна.

Авторы песни: Ахмед Алханафи, Даниил Дудулад и Ольга Серябкина.

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