Ольга Серябкина и Sимптом отыскали «Преступление»

Композиция «Преступление» - абсолютный симбиоз двух разных параллелей, которые перекликаются в тандеме двух авторов. Они живут в разных музыкальных жанрах и направлениях, но при этом создают совместный мелодичный и чувственный вайб. Любовь — это их эстетика.

«Преступление» Ольги Серябкиной и Sимптома — это история о сильном притяжении, порой запреты только увеличивают наше влечение и эмоции управляют нами, сближая даже на большом расстоянии. И только любовь оставляет нам шанс спасти самих себя.



Ольга Серябкина

Режиссер клипа Игорь Рудник подчеркнул эту мысль эффектным мужским модерн-танцем в исполнении Даяна.

Авторы песни: Ахмед Алханафи, Даниил Дудулад и Ольга Серябкина.