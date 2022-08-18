У Ольги Серябкиной «Дядю Гену» сыграл Сергей Бурунов

««Дядя Гена» - юмористический взгляд на сегодняшние реалии, который точно оценят многие. Это тот самый случай, когда можно посмотреть историю, посмеяться от души и насладиться красивой картинкой».
Сергей Бурунов играет того самого «Дядю Гену», у которого «нет шенгена», но ему и тут «о*уенно». Серябкина же примерила сразу несколько образов. Оля сыграла саму себя, официантку и сотрудницу ГАИ.
«Мне было важно, чтобы был глоток свежего воздуха, иронии, в хорошем смысле. Потому что это всегда даёт возможность расслабиться и идти дальше, невзирая ни на что. Я всегда стараюсь оптимистично смотреть в будущее, для меня стакан всегда наполовину полон. И вам желаю того же!» – поделилась Ольга Серябкина.
«Оля очень талантливый человек, просто невероятно. Не будем загадывать, но, возможно, мы ещё сможем принять участие в одном проекте», – поделился после съёмок Сергей Бурунов.
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