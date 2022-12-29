Ваня Дмитриенко и Асия убегают от полицейских в клипе на песню «Секрета»

Опубликовано пользователем

Ваня Дмитриенко и Асия выпустили клип на кавер группы «Секрет» «Ничего не бойся, я с тобой» (смотреть клип).

Режиссер Lee Sasha показал несанкционированную торговлю винилом «Ничего не бойся, я с тобой», которые пришли разгонять полицейские. Убегающий от них Ваня Дмитриенко сталкивается с Асией, и вот они уже поют в неком ночном клубе.

«Этот трек записан под впечатлением от мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» — Ваня Дмитриенко и Асия сделали ремейк на песню Алексея Мурашова и Николая Фоменко из группы «Секрет». Они попытались передать эмоции от истории, рассказанной на сцене Театра МДМ, и от персонажей, появляющихся по ходу мюзикла».

Ваня Дмитриенко и Асия
Ваня Дмитриенко и Асия

Быстрый поиск: 