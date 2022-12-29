Ваня Дмитриенко и Асия убегают от полицейских в клипе на песню «Секрета»

Ваня Дмитриенко вместе с певицей Асией, с которой недавно выпустил совместный трек, появился в драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио». Музыканты спели в студии ремейк легендарного трека «Ничего не бойся, я с тобой» группы «Секрет» и поделились, что заставило их обратиться к этой песне.

