Ваня Дмитриенко и Асия убегают от полицейских в клипе на песню «Секрета»

Режиссер Lee Sasha показал несанкционированную торговлю винилом «Ничего не бойся, я с тобой», которые пришли разгонять полицейские. Убегающий от них Ваня Дмитриенко сталкивается с Асией, и вот они уже поют в неком ночном клубе.
«Этот трек записан под впечатлением от мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» — Ваня Дмитриенко и Асия сделали ремейк на песню Алексея Мурашова и Николая Фоменко из группы «Секрет». Они попытались передать эмоции от истории, рассказанной на сцене Театра МДМ, и от персонажей, появляющихся по ходу мюзикла».
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