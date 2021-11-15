Юлия Савичева устроила проверку отношениям с супругом на съёмках клипа «Эверест»

Песня «Эверест» – история истинных чувств – с её взлетами и падениями. Кажется, что слушатели заглядывают в семейную жизнь двух людей, замечают каждый момент нежности и слабости героев.

История о крепкой, партнёрской и нерушимой любви получила продолжение в клипе режиссера Анатолия Патрушева. Главная героиня – певица, которая мечтает написать ту самую песню. Её избранник – главный поклонники и критик, творческий человек, который понимает все её чувства. Кажется, что весь мир – это двое влюблённых, которые всегда были и будут вместе. Они заботятся друг о друге, дурачатся, ссорятся, мирятся – проживают весь спектр чувств, покоряя свой «Эверест».



Юлия Савичева

Юлия Савичева: «Я давно хотела снять жизненную историю, похожую на мини-фильм. Песня «Эверест» позволила мне это сделать. Мне очень повезло с командой, каждый вложил в это видео столько труда, а главное сердца, что вы обязательно почувствуете эту энергию!».

Юлия Савичеву – эмоциональную и страстную, какой её знает только супруг – мы видим в объятиях другого мужчины. Певица и её партнёр играют не просто влюблённых, а пару, которая много лет вместе. Объятья, поцелуи, эмоции – всё было максимально честно. Как эта экранная история любви скажется на семейных отношениях певицы и смогут ли они с супругом покорить этот «Эверест»?