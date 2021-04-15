Юлия Савичева в 6 платьях станцевала «Сияй»

Режиссер клипа Алина Верипя сделала романтично-легкий клип с танцами в разных красивых костюмах.
«На съемках происходила магия! Обожаю такие моменты! Ведь это и есть настоящее творчество. У меня было сразу шесть ярких, не похожих друг на друга образов. Режиссер Алина Верипя очень тонко смогла передать мои чувства и настроение самой песни. Вместе со мной в съемках принимал участие победитель 3 сезона шоу «Танцы» на ТНТ — Дмитрий Щебет. Мы впервые увиделись на съемочной площадке и очень здорово сработались, почувствовав друг друга. У нас не было никаких предварительных обсуждений и репетиций. Только импровизация. Он по-настоящему проникся смыслом песни, вложив всю душу и сердце в каждое движение. Это видео о том состоянии, которое испытывает каждый, когда влюбляется по-настоящему и проносит эту любовь через всю жизнь, справляясь со всеми преградами. Желаю вам приятного просмотра!», - пожелала Юлия Савичева.
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