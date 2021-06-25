Zivert пробежалась в мешковатом спортивном костюме ради песни

Зиверт появляется в мешковатой одежде тех лет, и весь клип куда-то бежит. Интрига разрешается максимально скучно - в конце клипа она прибегает к какой-то кукле. Больше тут ничего не происходит.
Режиссер самого дешевого клипа Зиверт - Алексей Куприянов.
Зато дешевый клип снабжен поток сознания самой Юлии. Приведем его полностью, без купюр, в авторской орфографии и пунктуации малограмотной певицы.
«я желаю каждому найти себя. понять кто ты есть на самом деле и что есть твое. не вторую половинку найти, а себя. полноценно. поверь, ты можешь быть кем захочешь. тупо любым. если любишь то, чем занимаешься, если дышишь этим 38 часов в сутки, знай, оно ответит взаимностью. всему свое время, не спеши, просто относись честно и бескорыстно. не ради лавэ или признания, а ради возможности делать че в кайф. только так оно работает. и только от тебя все зависит. не от друзей, не от родителей, не от случая. случай сам тебя найдет (как и вторая половинка), когда ты встанешь на СВОИ рельсы. и в любой момент, если тебя что-то не устраивает, ты можешь все поменять. только захоти. всем своим существом захоти и сделай. потолка нет, есть небо над головой, а оно необъятно. все зависит только от твоего восприятия самого себя. все зависит от тебя. и если ты сейчас читаешь этот пост и узнаешь себя в этом, понимаешь, что че-то идет не так, надеюсь энергия и посыл этой песни помогут тебе решиться и исполнить. «эта life в кайф, когда ты сделал выбор сам..». только так! и никогда не поздно начать с чистогана.»
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