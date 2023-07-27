Джанго решил написать собственные «Вставай, страна огромная» и «Темную ночь»

Первую же песню «Мы не уйдем» Джанго посвятил «нашим ребятам, которые сейчас сражаются за Родину», и это явно было сказано не про украинских солдат и не про украинскую Родину самого Джанго. Сразу стало понятно, что политики будет много и будет жарко. В каком-то смысле это даже интересно, потому что Джанго известен ярой нелюбовью к журналистам, интервью почти не дает или дает за очень большие деньги. Подумалось, что вот тут он пусть и поговорит. Тем более ведущие программы «Соль» (где он играл уже в 2017 году при Захаре Прилепине) как раз не журналисты, а вполне себе музыканты Александр Ф. Скляр и Рич. Единомышленники к тому же.

В составе группы кроме привычной четверки, обнаружились еще клавишник и даже трубачка. Джанго с нашивкой «Музыка на пользу Отечеству» резко, до хрипоты педалирует вокал. Гм. «В ночах фабричных окраин». «Я верю вам» - только тут Джанго хоть чуть-чуть позволил поиграть немного содержательного на своей электроакустике, а ведь он ранее считался прекрасным гитаристом. Да и то прикрытый тем же проигрышем в унисон электрогитарой. Вот очень странно. Ритм-гитара, и все.

«Музыкант необязательно должен быть либералом, музыкант должен быть гражданином. В конце 2013 года, когда случился Майдан, я был еще гражданином Украины, хотя жил уже в Москве. И вот за день до майдана я уезжаю снова в Москву по делам, приезжаю, включаю телевизор и вижу Майдан в Киеве. Это провидение! Я человек верующий, в совпадения не верю. Но в любом случае, после Майдана я уехал бы в Россию через два-три месяца. …. А до Майдана я ничего такого не чувствовал, варился в музыкантской тусовке, не обращал никакого внимания».

Джанго отчаянно-потешно отбивался от Скляра, норовящего отнести его к рок-н-роллу, и заявлял, что он вне жанровых рамок, и не хочет относить себя ни к какому жанру, приводя в пример Стинга и Питера Габриэля. В итоге договорились на жанр поп-рока. А что, песня «До тебя» - именно что поп-рок, а не что-то иное. Мелодичная, романтичная, и при этом с жесткой ритм-секцией. Из музыкантов, кстати, выделить никого не могу, - играют ровно, но без изобретательности и техничности. Похвалю разве что ту самую девушку на трубе Александру Бручееву, ученицу Вадима Эйленкрига — за весь концерт ни разу не киксанула, что вообще редкость для отечественных духовиков даже в оркестрах.



Джанго

Череду хитов продолжили «Лорка» и «Гуляй-гроза». «Серебрится дорога» прозвучала с тягучим аккордеоном, который взял в руки клавишник и веселеньким припевом «Мы идем на войну». Тут отчаянно не хватало бэков. Хотя плейбэк присутствует.

«Я не слушал украинскую музыку, даже когда жил в Киеве. Мне это неинтересно, все вторично. Мне интереснее послушать каких-то ребят из Англии, которые делают новое. А «Океан Эльзы» или «Вопли Видоплясова» мне вообще неинтересны. Даже Земфира интереснее тогда была. И потом есть же ориентиры, которые устоялись с детства: Pink Floyd и так далее. Сейчас это неактуально, но они отложились во мне, они работают во мне. Я пытаюсь делать свою музыку».

Даже с третьей попытки Джанго так и не смог назвать ни одного российского музыканта, который ему нравится. Зато рассказал, что читает много русских книг с хорошим языком, потому что ему нужны эмоции и чистый литературный русский язык. Особенно много читает стихов.

«Пальтецо» - одна из самых интересных для меня песен Джанго. Она такая русско-роковая, но щемящая, как бывает у Чижа и Шевчука. Нынешняя аффектированная с зажатыми связками версия «Пальтеца» не впечатлила, а вот в студийной версии этого нет. Отличная песня. А вот главный хит Джанго «Холодная весна» прозвучал именно как надо, и даже хор на припевах появился с помощью вокального процессора, конечно.

Другой бы своим главным большим хитом концерт закончил, но не Джанго. Сначала он рассказал, что двумя главными песнями Великой отечественной считает «Вставай, страна огромная» и «Темная ночь», а потом заявил, что перед ним, не много и не мало, стоит «сверхъестественная задача» написать аналогичные песни для нынешнего времени. «Задача такая есть». И принялся петь «Снег» - послание для своего неродившегося на момент написания ребенка. А потом и «Метель», опять с аккордеоном.

Рич резонно спрашивает у Джанго, хорошо ли, когда высокопрофессиональные музыканты вроде Земфиры, БГ, Оксимирона, Дорн выталкиваются со сцены из-за своей гражданской позиции, а их места занимают пустопорожние «матрешки». Джанго отвечает, что нет вариантов, потому что «иногда талантливый человек может не только пользу принести, но и вред. Потому что они талантливы, у них сила убеждения, сила слова». Но халтура в деле пропаганды недопустима, а «мы должны предложить зрителям такое же качество, что и упомянутых тобою музыкантов».

А закончил Джанго другими заметными песнями «Была не была» и «Сожги это фото». Тоже странно. Но то, что Джанго очень нужны «две недели тишины», - это заметно. Будет ли он соревноваться с Шаманом — еще большой вопрос. Талант Джанго несомненен, а в какую сторону он двинется, - посмотрим и послушаем.

Гуру КЕН