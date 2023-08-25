«Вадяра Блюз» призналась в зашкварах

Вообще «Вадяра Блюз» - самый странный обитатель лейбла Gazgolder. Они вроде и не рэперы, и не поп. Блюзы вот есть. И рэпа чуть-чуть. А по большей части Вадим Баранов поет под гитару нечто душещипательное хриплым низким голосом, отчего получил прозвище «русский Everlast». Живьем их концерты смотреть мне не довелось, так что было интересно.

Начали с «Рашн Кантри», одной из самых популярных песен группы, о культе безденежья, - максимально необычно для Gazgolder. «Плевать, какой на тебе шмот», - безапеляционно поет Вадим. Следующая «Есть как есть» - натуральный блюз, да еще с гитарными запилами.

Ведущие Рич и Александр Ф. Скляр попытались докопаться, отчего музыканты звучат так робко и несмело, «по-пионерски».

«Мы вместе недавно. Еще не сыгрались. И еще нельзя назвать это группой, это скорее я с сессионщиками. А подложки — да, надо решать с этим. Живу в Барышихе, там с музыкантами негусто. Насчет рэпа — накатывает иногда, могу что-то сделать. Но меня изначально тянуло к чему-то более музыкальному, и вот так. Аранжировки все мои. Изначально я шел от блюза, резал семплы такого содержания и подставлял под биты, мелодика была такая. Но есть у меня альбомы, где блюза нет, а больше русского рока. Это уже не блюз-блюз».



ТЕКСТ

Рич спросил, каково за 30 жить не очень устроенно и быть вечно подающим надежды.

«В медийном смысле мне тяжело. Все, что касается соцсетей, публичности, все, что касается продвижения музыки, - мне тяжело. Я не экстраверт. Я не особо тусовочный парень. Хотя мне многие говорят, что все, что не Москва, для музыки не вариант».

«За горизонт» о расставании и одиночестве и «В неожиданном ракурсе» о том же с рэп-читкой совсем не похож на хит. «Еду» снова блюзовая, но будто заторможенная.

«В Gazgolder у меня появились возможности. Я приехал в Москву, показал демки, и все. Главное, что дал Газ, - возможность заниматься музыкой. Я не думаю о другой работе, я занялся материалом. Я подрос в аранжировке, в музыкальном материале. Понятно, что есть куда расти. Это благодаря времени, которое у меня появилось, чтобы прокачивать эти скиллы. На лейбл я пришел чуть-чуть повзрослевшим. То, что я писал в 19 лет, сейчас этого нет, той злости. Что-то в голове меняется. У меня много песен семейного содержания».

Песню «Туман» про то, кого надо взять на прицел, а «в прицеле братья, да не те» и «стрелять в сына можно отцом холостым» оставлю без комментариев. «Расстроен» снова блюз, «Все будет!» тоже.

«Хотелось бы, чтобы мы двигались в светлое будущее, но. Чем больше ты написал песен, тем сложнее написать следующие, ведь повторяться не хочется. Стандартные мотивы рэперов написать про то, что все плохо, - не работают, ведь изменения к лучшему есть. И ты не скажешь, что так все плохо».

Про сериал «Жуки»:

«Ощущение зашквара есть. Но я через это ощущение перешагнул. У меня были попсовые песни и до, но работать для сериала мне лично понравилось. Медийность выросла, но не фантастически».

«Дорожная», «Не верится», «Как в кино» и «Нет мест краше» - в русском роке. Это не было убедительно.

В целом концерт «Вадяра Блюз» - он будто промежуточный. Без уверенного саунда, без понимания, куда все это будет двигаться. Он на распутье. А песни талантливые. Им сейчас отчаянно не хватает лоска, вышколенности, полноты звука. Появится ли все это, тоже непонятно, уж слишком артист не уверен в самом себе.

Гуру КЕН