Brian May ополчился на фотографа

"Вот что я увидел, когда проснулся. Как грубо! Я всегда очень внимательно слежу за тем, чтобы ставить копирайт под фотографиями, которые я размещаю у себя, но в данном случае я, должно быть, забыл об этом", — написал Мэй в комментарии к появившемуся на его странице сообщению Instagram о том, что одна из фотографий удалена в связи с жалобой третьей стороны на нарушение авторских прав.



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"Вместо того, чтобы написать мне и сказать "Дорогой Брайан, похоже, ты забыл написать мое имя под этой фотографией", этот человек – ее зовут Барбара Кремер – сообщила обо мне в Instagram, который не только удалил фотографию, но и заблокировал весь мой аккаунт до тех пор, пока я не разобрался с проблемой – а это отняло у меня 45 минут, которые я не могу себе позволить, из-за того, что линк не работал на моем телефоне", — продолжил музыкант. На этом он свою отповедь не закончил.

"Какой недружественный поступок с вашей стороны, Барбара! Вы не только сфотографировали меня и очевидным образом пользуетесь ею…, вы еще и не даете мне использовать мою собственную фотографию. В каком сумасшедшем мире мы теперь живем. Все, что я могу теперь сказать: если вы чувствуете, что ваши права "ущемлены", я чувствую себя тоже ущемленным. До такой степени, что если я когда-нибудь узнаю, что вы в будущем будете присутствовать на одном из моих концертов, берегитесь, потому что, логичным образом, у меня будет искушение выкинуть вас за дверь", — написал Мэй.

РИА Новости