Lady Gaga обсуждает открытие центров для жертв секснасилия

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Entertainment Weekly.

«Сейчас я работаю с Леди Гагой», – сказал Байден. По его словам, планируется создать центры, оказывающие долгосрочную помощь.



Леди Гага

Представитель бывшего вице-президента США уточнил, что политик и певица действительно обсуждают данный вопрос, но обсуждение находится на ранней стадии.

Комментариев со стороны исполнительницы пока не поступало.

Ранее Леди Гага сотрудничала с Байденом в рамках кампании It's On Us, которую запустили во время работы администрации экс-президента США Барака Обамы. В настоящее время это некоммерческая организация.

Также сообщалось, что Байден объявил Леди Гагу на «Оскаре».