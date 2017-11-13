Петербуржцы против памятника Цою

Как сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе депутата Законодательного собрания Дениса Четырбока, в адрес депутата обратились свыше 1 тыс. жителей Кировского района, проживающих около сквера на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого. Здесь планировалось установить памятник Цою.

"Люди выражают свое негодование по поводу установки памятника около жилых домов. По словам петербуржцев, такое место станет точкой притяжения не только поклонников творчества музыканта, но и любителей нарушать общественный порядок", - отметил собеседник агентства.

Местные жители недовольны тем, что их мнение не учли при выборе места установки монумента, уточнили в пресс-службе.

"В то же время Фонд памяти В.Цоя, который выступил инициатором установки памятника, отказывается идти на контакт с жителями и предлагать другие адреса. В ответ на это заявители сообщили, что намерены отстаивать свои интересы до конца, вплоть до проведения протестных акций", - добавил собеседник "Интерфакса".

Как сообщается в ответе за подписью и.о. губернатора Петербурга Александра Говорунова (имеется в распоряжении агентства), городской комитет по архитектуре направил фонду письмо с просьбой изменить место установки памятника, согласившись с доводами Четырбока.

Правительство Петербурга подтвердило планы по установке в северной столице памятника Цою в 2015 году. Памятник лидеру группы "Кино" должен был появиться на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого в Кировском районе. Неподалеку от этого места Цой жил и учился.

Проект памятника был разработан скульптором Матвеем Макушкиным и утвержден Градостроительным советом северной столицы.