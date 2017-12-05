Режиссера фильма о Freddie Mercury уволили из-за прогулов

Режиссёр этого фильма Брайан Сингер после перерыва на праздник Дня благодарения, попросту говоря, не явился на продолжение съёмок. Причём периодически пропадал он безо всякого объяснения причин и ранее, что вызывало крайнее недовольство со стороны актёров, продюсеров и руководства студии 20th Century Fox.

Доходило до того, что несколько раз подменять без вести отсутствующего режиссёра пришлось оператору Ньютону Томасу Сигелу. Всё это привело к конфликту между исполнителем главной роли легендарного певца Рами Малеком и Брайаном Сингером. Актёр пожаловался киностудии на периодическое отсутствие режиссёра, ненадёжность и вообще вопиющий непрофессионализм с его стороны. Напряжение в отношениях между ними постепенно нарастало. До рукоприкладства дело в итоге не дошло, однако в какой-то момент Брайан Сингер запустил в актёра какой-то предмет. Несмотря на всё это, конфликт вроде бы как-то удалось уладить. Недовольство выражал и играющий менеджера группы Queen Джима Бича Том Холландер. Из-за поведения режиссёра он вообще собирался покинуть проект, но продюсерам удалось уговорить актёра остаться.



Фредди Меркьюри

Последней каплей терпения для киностудии и продюсеров стало то, что Брайан Сингер не явился на продолжение съёмок после Дня благодарения. От режиссёра долгое время не было вообще никаких вестей, и только через некоторое время его агент сослался на некоторые личные проблемы со здоровьем, касающиеся Брайана Сингера и его семьи. Опять же какое-то время подменил режиссёра оператор, но долго это продолжаться не могло. Не имея другого выхода, студия 20th Century Fox, компания Regency Film и продюсер Грэм Кинг приняли 1 декабря решение о приостановке проходящих в Лондоне съёмок картины. На тот момент казалось, что ситуацию ещё можно как-то уладить. Однако потом руководству киностудии всё-таки пришлось принять непростое решение об увольнении режиссёра. Через несколько часов после официального сообщения об этом своё видение ситуации, наконец, предоставил Брайан Сингер. Он заявил, что попросил у киностудии небольшой отпуск из-за проблем со здоровьем у одного из родителей (речь идёт о матери). Эти проблемы оказались серьёзным испытанием для него самого, повлияв в итоге и на здоровье режиссёра.

По слухам поиски кандидатур на замену начались ещё на прошлой неделе, до официального сообщения о приостановке съёмок. Вероятнее всего, возобновятся они только в следующем году с новым режиссёром, имя которого может быть названо уже в самые ближайшие дни. Согласно информации инсайдеров, до конца съёмочного процесса осталось примерно две недели, после чего предстоит длительный период пост-продакшна. Не исключено, что потребуется к тому же переснять часть сцен. Киностудия 20th Century Fox очень надеется на то, что переноса заявленной на 25 декабря 2018 года премьеры удастся избежать. В российский прокат музыкальный байопик должен выйти 31 января 2019 года.

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