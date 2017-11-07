Валерий Гергиев стал лауреатом премии Станиславского

Согласно регламенту премии, ее номинанты не объявляются заранее, а сразу оглашается список победителей, которых на своем заключительном заседании определяет жюри.

Премию "За вклад в развитие театрального дела в России" присудили директору театра им. Евгения Вахтангова Кириллу Кроку. В номинации "Театральная педагогика" лауреатами стали профессор школы-студии МХАТ Марина Брусникина и руководитель театра "Мастерская" Григорий Козлов. Лауреатом премии "За вклад в развитие российского театрального искусства" стала народная артистка России Алла Демидова, а также художественный руководитель Казанского театра Фарид Бикчентаев.

В номинации "Театроведение и театральная критика" лауреатом стал профессор Сергей Черкасский. Премию "Мастерство актера" вручили артистке Александринского театра Елене Немзер за роль Мамаши Кураж в одноименном спектакле. Премию "Мастерство режиссера" вручили режиссеру Хакасского кукольного театра "Сказка" Евгению Ибрагимову. Кроме того, лауреатом премии "За вклад в развитие мирового театра" объявили голландского режиссера Иво ван Хове, также премию "За выдающиеся достижения в мировом актерском искусстве" получили актеры Джуд Лоу за главные роли в спектаклях последних лет и Энтони Шер за исполнение ролей в пьесах Шекспира.



Валерий Гергиев

В номинации "Перспектива" победителями стали артист спектакля "Записки юного врача" Мастерской под руководством Григория Козлова Максим Блинов и артист Театра им. Маяковского Вячеслав Ковалев за роль Бена в спектакле "Изгнание". Номинантом премии "За вклад в искусство сценографии" объявили сценографа Татьяну Сельвинскую. "Сезон Станиславского"

Международная премия Станиславского учреждена в 1994 году одноименным фондом и с тех пор ежегодно присуждается за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Каждому лауреату вручается почетный знак с изображением чеховской чайки и факсимиле Станиславского. За время существования награды ее получили уже более 180 деятелей отечественного и зарубежного театра.

ХХII церемония вручения Международной премии Станиславского состоится в 2018 году и будет посвящена 155-летию со дня рождения Константина Сергеевича Станиславского.

ТАСС