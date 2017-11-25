United Music Group, дата релиза 01.12.2017

Жанр: поп, этно-поп, романс, поп-шансон.

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Почему я поставил этому хлипкому, с фортепианными руладами, альбому такую невероятно высокую оценку 8 из 10? Влепил бы 2, и с концами! Но рука тянется к жирной цифре 8, и вот почему.



Юта - «В глубине твоего сердца»

С тех пор, как Юта после некоторого творческого кризиса решительно двинулась в сторону поп-шансона и всяких там «добрых песен за жизнь», ей удалось утереть нос очень многим. В том числе тем, кто злорадно поговаривал, что после смерти мужа кинокомпозитора Юты тут же не станет. Ага! Стоит взглянуть на список ее песен в разных саундтреках сериалов и фильмов за пару этих лет, - и незлорадно заткнуться.

Альбом «В глубине твоего сердца» разжиженный. Нет убойных хитов с запоминающимися хуками. А когда слышишь у Юты фразы типа «до глубин своего сердца и до глубины души» - хочется тут же вырубить патефон и кинуть острый нож в постер Стаса Михайлова, как главного прародителя этого трэш-шапито. Знаете, почему патефон все еще играет? Потому что перед той адской строчкой есть вот что: «Мы уходим в невозвращенцы, удивляясь любви и солнцу». Немного сворачивает крышу шапито набекрень, не правда ли? И вот таких перевертышей в новых песнях Юты прудом пруди.

Я пишу сейчас невыносимо брутально. И знаю, отчего. Очень уж нежны эти песни, воздушны как полет тычинок у одуванчиков. И хочется защититься брутальностью — примерно как при встрече с очень красивой и очень нежной женщиной. Естественная защитная реакция. Песни Юты, хотя и нанизаны на пульсирующее электронное булькание аранжировок Сергея Купцова, то и дело перемежаются романсовыми арпеджио рояля (того самого, что стоит на студии Осинского, и который звучит на первых альбомах Земфиры).

Иногда Юта дает под дых. Слушаешь вот такой романс в духе «Мне нравится, что Вы больны не мной», расчувствуешься, - а потом идет новый виток бодрого адского трэша, стилизация под этно-поп «Иван Купала» со словами-змеями «Я посмотрела на цену, и застучало в висках — муж, ребенок и голова на плечах!» И тут даже Стаса Михайлова не помянешь, свое-родное, от самого производителя…

И снова нежный романс… Они, кстати, не слезливые, как можно было бы предположить. Нет-нет, они на полушепоте. Юта не рвет сердце на части, да и по мелодике не удалось создать что-либо запоминающееся (что для мелодиста Юты почти провал). Но в них нет истерики, и это очень здорово. Их можно слушать просто с удовольствием, что и рекомендуется.

Он очень взрослый, этот альбом. По-взрослому компромиссный, с правдой жизни и неизменным жизнелюбием и романтикой. Фирменная вкрадчивость Юты уже принесла песне «Как в воду глядела» с этно-поп привкусом первые места в радиочартах, а фортепианный романс «Быть как все» звучал в одном из невзрачных сериалов телеканала «Домашний».

Он взрослый, и его не за что любить, этот альбом. Он вещь в себе. Бывали у Юты альбомы куда более дерзкие и талантливые, что уж там. А этот респектабельный, но с оглядкой на колхоз. И сделан, чертяка, качественно. Так что не стреляйте, парни, в пианиста — он играет...

Оценка: 8 из 10

Гуру КЕН