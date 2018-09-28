Алексей Рыбин назвал продажу паспорта Цоя аморальной

В среду на торгах аукционного дома "Литфонд" паспорт Виктора Цоя был продан за 9 млн рублей, записная книжка за 3 млн рублей.

"Это совершенно аморальный поступок, отсутствие представления о порядочности и у того, кто продавал, и у тех, кто купил документ, записную книжку и рукопись. Единственное, что можно было сделать с этим паспортом, — передать семье", — сказал Рыбин РИА Новости, добавив, что удивляться нечему, поскольку "порядочность и мораль в современном обществе не в ходу".

Виктор Цой и Рыбин летом 1981 года основали группу "Гарин и гиперболоиды" (ее третьим участником был Олег Валинский), впоследствии переименованную в "Кино". В составе "Кино" Рыбин выступал в качестве гитариста, при его участии был записан первый альбом группы, называвшийся "45".