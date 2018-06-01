Алсу стала заслуженной артисткой России

Cкан соответствующего документа певица опубликовала в соцсетях.



Указ Президента РФ

«Не передать всех эмоций. Читаю, перечитываю и даже не верится. Сегодня опубликован Указ Президента Российской Федерации от 30.05.2018 № 281 "О награждении государственными наградами Российской Федерации", который гласит: «Присвоить почетные звания: «Заслуженный артист Российской Федерации» Абрамовой Алсу Ралифовне - артистке-вокалистке, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), города Москвы.» Спасибо! Спасибо за высокую оценку и признание. Спасибо всем моим поклонникам, моей семье и друзьям за все годы поддержки и веры», - написала Алсу.