Анкета Цоя о вступлении в рок-клуб не нашла покупателя

Стартовая цена документа, собственноручно заполненного лидером группы «Кино», начиналась от одного миллиона рублей.



Виктор Цой

Бумага датирована 8 октября 1985 года. В ней Виктор Цой указал контактный номер и адрес, а также написал, какими инструментами он владеет. Кроме того, музыкант перечислил свои любимых исполнителей — «Аквариум», «Зоопарк» и «Странные игры».

Примечательно, что книга «Детектив и политика» 1989 года выпуска с автографом музыканта, также не заинтересовала участников торга, передает «5 канал». При этом стоила она в несколько раз меньше анкеты — всего 20 тысяч рублей.