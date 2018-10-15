Анкету Цоя о вступлении в рок-клуб оценили в миллион

Об этом сообщает 78 со ссылкой на сайт аукционного дома «Литфонд».

Анкета датирована 8 октября 1985 года. В верхней части листа имеется надрыв. Также обрезано левое поле. В анкете Цой указал контактный номер и адрес, а также какими инструментами он владеет.



Виктор Цой

Кроме того, музыкант перечислил свои любимые музыкальные группы. Из советских ими оказались «Аквариум», «Зоопарк» и «Странные игры». Эксперты аукционного дома оценили лот в 1 млн рублей.

Также на аукцион выставят книгу «Детектив и политика» 1989 года выпуска с автографом Виктора Цоя на внутренней стороне обложки. Стоимость этого лота более скромная — 20 тысяч рублей.

Напомним, ранее на аукционе паспорт Цоя продали за 9 млн рублей.