Cтрит-арт с песней Цоя появился в Санкт-Петербурге

Авторами работали стали художники из креативной студии Artletika, пишет Sobaka.ru. Граффити приурочили к грядущему концерту группы «Симфоническое Кино», которая впервые выступит на крыше 18 июля.



Фото с сайта sobaka.ru

Концертная площадка Roof Place открылась 31 мая на юге Васильевского острова. Новое пространство создано организаторами «Классики в темноте» и Roof Music Fest на крыше бывшей кожевенной фабрики (здесь в свое время существовало культурное пространство DOT).

Roof Place вмещает до двух тысяч человек. В центре расположен купол с оборудованной концертной сценой, рядом — арочный шатер площадью 130 квадратных метров; два отдельных крытых помещения площадью 115 квадратных метров с выходом на площадку и кальянная.

Симфоническое «Симфоническое Кино» - уникальный проект, не имеющий аналогов в истории русского рока, который полностью поддерживается наследниками Виктора Цоя. Музыка группы «Кино» звучит в исполнении большого симфонического оркестра.