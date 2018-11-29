Диму Билана ударило молнией

— Это было три дня незабываемых и веселых съёмок в Москве. Вместе с Дашей я успел побывать в суде, в ночном клубе… мы даже успели полетать! В клипе много массовых сцен, очень веселых моментов, которые все вы сможете наблюдать в этом музыкальном ситкоме, — рассказывал Дима Билан. — Я очень люблю, когда вся команда на площадке способна увидеть художественное: от ассистента до технического специалиста по свету. Глядя на снятые пространства, я вспоминаю дома культуры, институты и чувствую запах советской эстетики.

Концерты с новым шоу «Планета Билан» состоятся 6 февраля в Москве в «ВТБ Арена» и 22 февраля в Санкт-Петербурге в «Ледовом Дворце», после этого артист поедет в большой тур.