Dvořák Chamber Orchestra впервые выступил в России на фестивале Башмета

Собственно, по итогам приезда на фестиваль Башмета в Ярославль уже даже и не понять, отчего этот камерный оркестр столь малоизвестен, а его записи — явно на периферии внимания музыкальной общественности. В Россию они привезли «Маленькую ночную серенаду» Моцарта, Сюиту для струнного оркестра Леоша Яначека и Серенаду для струнного оркестра ми мажор Антонина Дворжака.

И если к исполнению Моцарта могли быть претензии — оркестр без дирижера настолько загнал темп, будто спешил на поезд, - то чешские классики Яначек и Дворжак прозвучали едва ли не эталонно. Музыканты продемонстрировали отменную выучку и взаимодействие, сдержанную нюансировку и лощеный до блеска чешский академизм. Особенно хорош был именной Дворжак — Серенада ми мажор исполнена несердитым сиянием, самосозерцанием и работой мысли одновременно. Это было настолько по-чешски, что вызывало глубокое уважение.

На встрече со зрителями после концерта музыканты объяснили, что с волнением относятся к исполнению всех чешских композиторов за рубежом, потому что ощущают, насколько от них ждут именно такой музыки. Это такой вызов, которому мы всегда стремимся соответствовать, - добавили музыканты.

Публика встретила такое исполнение горячими аплодисментами, так что на бис камерный оркестр Антонина Дворжака решил сыграть еще и Грига, - фрагмент сюиты «Из времен Хольберга». Забавно, что и Моцарта, и Грига только вчера играли тут на фестивале «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, так что желающие могли сравнить.

Вадим ПОНОМАРЕВ