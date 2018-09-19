Фильм Алексея Учителя о «Цое» выйдет в 2020 году

Об этом режиссер сообщил в среду на пресс-конференции в рамках XXVIII Международного кинофестиваля "Послание к человеку".

"Производство закончится, я думаю, что в начале 2020 года. И в 2020 году, к сожалению, будет печальная дата - 30 лет со дня смерти Виктора [Цоя]. Не под эту дату, но в этом году мы выпустим картину в прокат", - сказал Учитель.



Виктор Цой

Режиссер планирует приступить к съемкам в мае следующего года. Предполагается, что они будут проходить на территории Латвии, Литвы, Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. "Будут задействованы знаменитые, талантливые актеры - с некоторыми я работал раньше. Это будет очень мощный и интересный актерский состав", - отметил Учитель, не уточнив имена артистов.

Сценарий к картине был написан около семи лет назад Александром Гоноровским. Главным героем будет водитель автобуса, с которым столкнулась машина, в которой ехал Виктор Цой. "Там действительно не будет актера, играющего роль Цоя. Это фильм о другом - о том, как близкие ему люди, сидя в автобусе, из Юрмалы едут в Санкт-Петербург и везут гроб с телом Цоя. Хотя это не будет такая траурная картина, там будет еще несколько линий любопытных, в том числе детективная", - рассказал Учитель, назвав будущую ленту "фильмом-притчей".

ТАСС