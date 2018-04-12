Фильм Серебренникова о Цое вошел в конкурсную программу Каннского фестиваля

Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо

Основная сюжетная линия фильма - история знакомства и отношений 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома Цоя.



Тео Ю

В роли Виктора Цоя снялся корейский актер Тео Ю.

Жюри фестиваля в этом году возглавит известная австралийская актриса, обладательница многочисленных международных кинопремий, в том числе лауреат двух премий "Оскар", Кейт Бланшетт.