Фильм Серебренникова о Цое вошел в конкурсную программу Каннского фестиваля

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Фильм режиссера Кирилла Серебренникова о Викторе Цое «Лето» вошел в конкурсную программу 71-го Каннского фестиваля, который пройдет на Лазурном берегу Франции с 8 по 19 мая.

Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо

Основная сюжетная линия фильма - история знакомства и отношений 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома Цоя.

Тео Ю
Тео Ю

В роли Виктора Цоя снялся корейский актер Тео Ю.

Жюри фестиваля в этом году возглавит известная австралийская актриса, обладательница многочисленных международных кинопремий, в том числе лауреат двух премий "Оскар", Кейт Бланшетт.

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