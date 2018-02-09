Фильм Серебренникова про Цоя представят на Европейском кинорынке

"В рамках кинорынка EFM впервые в международном формате будет заявлен новый фильм Кирилла Серебренникова "Лето", смонтированный режиссером, находящимся под домашним арестом", — говорится в сообщении пресс-службы компании "Роскино".



Тео Ю

Главную роль в фильме сыграл корейский актер Тео Ю, известный по фильмам "Один за другим" Ким Ки Дука, "День-ночь, день-ночь" Джулии Локтев, "В поисках Сеула".

Ранее сообщалось, что Кирилл Серебренников смонтировал фильм о Викторе Цое в своей квартире, находясь под домашним арестом.