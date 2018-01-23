Фильмы о «Мумий Тролль» и X Japan покажут в России

Русский Владивосток и японский Тиба - города, расположенные по соседству, подарили миру музыкантов, совершивших переворот в шоу-бизнесе. Фильмы «SOS Матросу» и «We Are X» — откровенный портрет двух коллективов, навсегда изменивших музыкальную индустрию в родных странах.

«SOS Матросу» — хулиганское селфи группы Мумий Тролль, лидера русской рок-сцены на протяжении последних двух десятков дет. Ворвавшись в 1997 году в музыкальную жизнь экс-СССР с дебютным альбомом «Морская», коллектив во главе с Ильей Лагутенко предложил новаторскую форму рок-н-ролла - ироничную, гротескную, по-хорошему абсурдную и четко сориентированную на моднейшие музыкальные течения. Миллионы фанатов, тонны проданных альбомов, террабайты треков на жестких дисках, несколько парсеков гастрольных туров и заслуженное признание на родине и за рубежом — таков Мумий Тролль образца 2018 года.

Идея создания фильма «SOS Матросу» принадлежит Илье Лагутенко, решившему в рамках «мокументари» запечатлеть на камеру процесс записи нового альбома под парусами барка «Седов». Результат - увлекательный фильм, который одинаково органично впишется в регулярную прокатную сетку и в программу телеканала National Geographic. По сюжету Мумий Тролль отправляется в морское путешествие из порта Владивостока в поисках мировой славы. Группа сознательно отказывается от подобающего рок-звездам образа жизни, получая вместо него приключения, в которых не только рождается музыка, но и происходит эволюция всего коллектива.

Фильм «We Are X» рассказывает о X Japan, самой известной японской рок-группе в истории. Под руководством харизматичного барабанщика, клавишника, композитора и продюсера Йошики квинтет продал свыше 30 миллионов пластинок по всему миру. Уникальный стиль группы, известный как visual kei, снискал славу среди западных слушателей, включая продюсера Джорджа Мартина, писателя Стэна Ли и музыкантов группы Kiss.

«We Are X» — удивительный портрет талантливого рок-бэнда, собравшего под своими знаменами миллионы преданных поклонников по всему миру. Режиссер картины Стивен Кияк — автор таких документальных хитов, как «Синемания» (2002), «Скот Уокер: Человек XXX столетия» (2009), «Rolling Stones в изгнании» (2010), «Жако» (2016). Создатели «We Are X» переместят зрителей в пространство японской контркультуры конца XX века, когда X Japan были олицетворением молодежного бунта против консервативных порядков японского общества.

В январе 2016 года фильм был показан в документальной программе международного фестиваля «Сандэнс», где был награжден за лучший монтаж. Высокий художественный уровень картины отметило также жюри американского кинофестиваля SXSW, присудив «We Are X» награду за лучший дизайн.

Московская премьера обоих фильмов состоится 29 января 2018 г. в кинотеатре «Октябрь». Зрителей ждет встреча с главными героями фильмов – Йошики и Ильей Лагутенко. Начало премьеры – в 19-00.

Илья Лагутенко, «Мумий Тролль»: «Я озвучил “We Are X” для русскоязычной аудитории, и могу сказать, что этот фильм может быть полезен даже для тех, кто вообще ничего не знает о японской культуре. Кого-то он шокирует или оставит в недоумении, но это действительно правдивый рассказ о том, откуда вообще растут ноги у той современной Японии, той или иной частью, которой мы привыкли восхищаться. Будь то японские мультики или “Якитории” в центре Москвы».

SOS Матросу

Возможно, первый в мире фильм в жанре документальной музыкальной фантасмагории, «SOS Матросу!» – это рок-н-ролльное безумие в традициях «Help!», но под парусом, на всех широтах, в мире, в котором Желтая подводная лодка, наконец, встретилась с капитаном Врунгелем.

Все начинается в порту Владивостока. Музыкант Илья, решивший, что его группе тесен родной город, мечтает о международном признании, особенно – о премии Grammy. Его жизнь меняет случайная встреча с капитаном парусного судна, который предлагает музыканту место на борту. Вскоре Илья и его товарищи по группе – Олег, Юрий и Евгений – оказываются в настоящем кругосветном путешествии. Маршрут прост: побывать в тех местах, где любят рок-н-ролл! Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Поэтичный гитарист Юрий не жалует море, мечтает быстрее покинуть корабль и коротает время за стаканом. Барабанщик Олег, наоборот, начинает с удовольствием выполнять все матросские обязанности. Мечтательный бас-гитарист Евгений ищет золотую рыбку, которая исполнила бы все его желания. Тем временем мистер Spoon, друг детства героев, спонтанно решивший стать их менеджером, тоже поднимается на борт – что сыграет роковую роль в судьбе коллектива.

Тем временем за бортом сменяют друг друга Китай, Корея, Япония, Южная Африка, Лос-Анджелес. Запись новых песен прямо в каюте, концерты на улицах морских портов и неожиданные встречи. Добьются ли музыканты своего, поймают ли золотую рыбку и вынесут ли испытание морем? Все ответы – в фильме «SOS Матросу!»

We Are X

Невероятная рок-н-рольная история об X JAPAN — самой большой и самой успешной в мире группы, о которой вы никогда не слышали... до сих пор.

Под магическим управлением барабанщика, пианиста, композитора и продюсера YOSHIKI X JAPAN продала в общей сложности более 30 миллионов синглов и альбомов. Ее поклонниками называли себя сэр Джордж Мартин, KISS, Стэн Ли и даже японский император. Группа стала пионером в стиле visual key, создав единственный в своем роде культурный феномен.

Фильм документирует волнующую, бурную и невероятную историю группы последних трех десятилетий. Преодолевая личные, физические и духовные страдания, музыканты приходят к захватывающему реюнион-концерту в легендарном нью-йоркском зале Madison Square Garden. Фильм снят известным режиссером-документалистом Стивеном Кияком («The Rolling Stones в изгнании», «Скотт Уокер: человек 30 века»). «WE ARE Х» — удивительный, сокровенный портрет глубоко терзаемой, но несломленной и неудержимой виртуозной группы, и музыки, которая очаровала множество самых преданных поклонников по всему миру.