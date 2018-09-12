Группа «Ива Нова» выпустила альбом-альтер эго «Уба Хоба»

Задача альбома, по мнению музыкантов, - «расшатать эмоции слушателя», а заодно и стереотипы восприятия творчества команды. Стиль квартета узнаваем, но музыка стала жёстче и разнообразней, от фолк-панка Ива Нова идёт к электронному этно-индастриалу и техно-музыке. Инструменты звучат ярче, заметны разнообразные аналоговые клавишные Анастасии Постниковой, уверенные ударные Екатерины Фёдоровой, креативный бас Галины Киселёвой, импровизирующий аккордеон Наталии Потапенко. Создаётся тревожное и серьёзное настроение.

Главная героиня альбома - УБА ХОБА - изображена на обложке. Это – альтер эго команды, так многие иностранцы читают название «Ива Нова», написанное кириллицей. Релиз отражает внутренний мир участниц квартета. Автор обложки - художница София Борка, она сочетает в творчестве этнику и механизмы, это близко эстетике группы.

Запись альбома проводилась на студии «Red Wave», в клубе «Опера» и на заводе «Красный треугольник» (СПБ). Саундпродюсером стал Денис Антонов, музыкант, композитор, звукорежиссёр театра АХЕ и барабанщик группы ПТВП.

В работе над альбомом участвовала духовая секция в составе Михаил Коловский - туба (АукцЫон), Егор Попов - тромбон, Михаил Боярских – труба (оба – Markscheider Kunst). На завершающей трек-лист композиции «Вальс «Продавец тишины» записан интернациональный состав певцов: Сесиль Тулек (Франция – Anatomie Bousculaire), Арнольд де Боер (Голландия - The Ex, ZEA), Елена Шёнфельд (Германия) и финский аккордеонист (на альбоме - вокалист) Антти Пааланен, с которым группа познакомилась на фестивале в Канаде. Авторами слов песни на своих языках стали сами певцы. Остальные тексты альбома написаны клавишницей и вокалисткой Анастасией Постниковой, музыка – результат коллективного творчества квартета.

Средства на запись собирались с помощью акционеров краудфандинговых платформ. Одним из лотов было «Участие в записи альбома на перкуссионных инструментах». Покупатель этой акции Борис Шитиков стал исполнителем на цепи, шланге и мяче в песне «Неведомо куда».

Презентация альбома в Москве состоится 15 сентября в 20.00 в Культурном центре ДОМ, там же будет отмечаться и день рождения группы. В этот же день в 13.30 группа устраивает автограф-сессию на стенде журнала InRock на выставке NAMM Musikmesse & Prolight + Sound NAMM Russia.

Также альбом «УБА ХОБА» будет представлен на концертах 14 сентября в Ярославле («Папин гараж») и 20 сентября в Санкт-Петербурге (Opera Concert Club). После этого группа гастролями в Германии начнёт традиционный осенний европейский тур.



УБА ХОБА

Трек-лист:

1. Интро

2. Кричала мать

3. Не хочу!

4. Перепёлка

5. Неведомо куда

6. Свет замер зал

7. Сон

8. Уба Хоба

9. Непечаль

10. Вальс «Продавец тишины»