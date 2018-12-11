Группа «Мумий Тролль» выпустила два винила

Виниловая пластинка «Восток Х Северозапад» вышла тиражом 500 экземпляров. Пластинка напечатана в Германии. «Восток Х Северозапад» –12-й альбом группы Мумий Тролль, вышедший 18 февраля 2018 г. Запись альбома проходила в Лос-Анджелесе, в частном музее музыкальных инструментов, занимающим историческое помещение одной из первых калифорнийских телестудий.





Илья Лагутенко: «При записи пластинки не было желания попасть «в тренд» или «в звук». Сегодняшняя популярная музыка звучит не так. Этот альбом - про «Мумий Тролль», про то, какие сейчас мы. А его название - курс движения группы».





«Икра» – второй студийный альбом группы Мумий Тролль, вышедший в ноябре 1997 года и ставший одним из бестселлеров группы. К «совершеннолетию» (21 год) альбома «Икра» группа Мумий Тролль выпускает винил «(Черная) Икра». Внутри конверта – 2 пластинки, содержащие 14 песен альбома. Винил «(Черная) Икра» - полная версия альбома, выходившего в 1997 на кассетах и компакт-дисках. В отличие от оригинального «белого» конверта и «белого винила», выходившего ранее, праздничная версия выдержана полностью в альтернативном «черном» ключе. Новая версия винила не укорочена, как было в предыдущем тираже. Пластинки (Черная) ИКРА - 180 граммовый винил, отпечатанный в Германии - настоящий раритет для истинных ценителей. Для «черной» версии пластинки был сделан специальный «прямой винил ремастеринг с оригинальной мастер ленты», записанной в Лондоне в 1997 году. Тираж пластинки ограничен одной тысячей экземпляров.