Избивший диджея Smash депутат подал в суд на Тимати

Об этом сообщил сам Телепнев в Facebook, пишет Lenta.ru.

Депутат также потребовал выплатить ему 300 тысяч рублей. «Я за свое ответил, теперь их очередь. Важны не деньги, важно решение суда», — отметил Телепнев. По его словам, юристы также готовят иск к диджею Smash.



Тимати

18 июля суд приговорил Александра Телепнева к двум годам колонии-поселения за избиение продюсера и диджея Андрея Ширмана, известного как Smash. Причиной инцидента, произошедшего 12 февраля 2018 года, стал отказ музыканта делать селфи с депутатом.

За своего коллегу вступился музыкант Тимур Юнусов (Тимати). Он опубликовал в своем Instagram видеозапись с избитым диджеем Smash. В подписи к видео Тимати обматерил Телепнева и его спутника, участвовавшего в драке. Рэпер обозвал Телепнева «гнилым пидарастом» и выразил сожаление, что не стал свидетелем произошедшего.