Katy Perry заработала больше Taylor Swift и Beyonce

Кэти Перри стала самой высокооплачиваемой женщиной в музиндустрии. Ее доход составил 83 миллиона долларов благодаря туру Witness и отчасти участию в шоу American Idol в качестве судьи.



Кэти Перри

Тейлор Свифт занимает второе место с 80 миллионами долларов. В прошлом году певица выпустила новый альбом «Репутация», который был подан тиражом в два миллиона экземпляров по всему миру в первую неделю.

Бейонсе оказалась на третьем месте с доходом 60 миллионов долларов. После рождения близнецов в 2017 году у артистки был не самый активный год в плане гастролей. Однако ей удалось заработать внушительную сумму благодаря шоу Coachella, состоявшемуся весной 2018 года, а также совместному альбому с мужем Jay-Z.

Топ-10

1. Кэти Перри ($83 млн)

2. Тейлор Свифт ($80 млнА)

3. Бейонсе ($60 млн)

4. Пинк ($52 млн)

5. Леди Гага ($50 млн)

6. Дженнифер Лопес ($47 млн)

7. Рианна ($37,5 млн)

8. Хелена Фишер ($32 млн)

9. Селин Дион ($31 млн)

10. Бритни Спирс ($30 млн)