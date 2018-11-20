Katy Perry заработала больше Taylor Swift и Beyonce

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Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в мире.

Кэти Перри стала самой высокооплачиваемой женщиной в музиндустрии. Ее доход составил 83 миллиона долларов благодаря туру Witness и отчасти участию в шоу American Idol в качестве судьи.

Кэти Перри
Кэти Перри

Тейлор Свифт занимает второе место с 80 миллионами долларов. В прошлом году певица выпустила новый альбом «Репутация», который был подан тиражом в два миллиона экземпляров по всему миру в первую неделю.

Бейонсе оказалась на третьем месте с доходом 60 миллионов долларов. После рождения близнецов в 2017 году у артистки был не самый активный год в плане гастролей. Однако ей удалось заработать внушительную сумму благодаря шоу Coachella, состоявшемуся весной 2018 года, а также совместному альбому с мужем Jay-Z.

Топ-10

1. Кэти Перри ($83 млн)
2. Тейлор Свифт ($80 млнА)
3. Бейонсе ($60 млн)
4. Пинк ($52 млн)
5. Леди Гага ($50 млн)
6. Дженнифер Лопес ($47 млн)
7. Рианна ($37,5 млн)
8. Хелена Фишер ($32 млн)
9. Селин Дион ($31 млн)
10. Бритни Спирс ($30 млн)

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