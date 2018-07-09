Клип Beyonce и Jay-Z стал основой экскурсии в Лувре

90-минутный тур демонстрирует работы, показанные в клипе Jay-Z и Beyonce, действие которого разворачивается в Лувре.

Экскурсия проводится четыре раза в неделю и показывает 17 шедевров, представленных в шестиминутном клипе. Некоторые из них легко идентифицируются, другие показаны лишь мельком.

Тур начинается со скульптуры Ники Самофракийской, рассказывает о Венере Милосской и нескольких работах Жака-Луи Давида. Завершается «Портретом негритянки» кисти Мари-Гийемин Бенуа.

Скорее всего у Лувра нет цели повысить посещаемость, возможно, музей просто решил не упускать такую рекламную возможность с участием всемирно известных звезд.