Концерт Монеточки запретили из-за нецензурной лексики

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.



Монеточка

На сайте концертной площадки и официальных страницах артистов говорится об отмене концертов Монеточки, Элджея, Ганвеста, Jah Khalib и Matrang, которые были запланированы в октябре - декабре.

"Концерты пяти исполнителей отменены в результате прокурорской проверки. Организатору объявлено предостережение о недопустимости нарушения федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", - говорится в сообщении прокуратуры области без указания исполнителей. По данным ведомства, концерты, согласно заявке, предназначались для аудитории старше 12 либо 16 лет. Однако проверка установила, что "фактически на мероприятиях исполнены композиции, содержащие нецензурную брань, а также иную запрещенную для распространения среди детей информацию".

В частности, считают в ведомстве, тексты песен призывают к употреблению алкоголя и запрещенных веществ, к совершению опасных для жизни и здоровья действий.

"В отношении организаторов концертов прокуратурой Нижегородского района Нижнего Новгорода возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ ("Нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию")", - добавили в ведомстве.