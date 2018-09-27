Митя Фомин дал название новому синглу с помощью поклонников

«Правы те, кто услышали в песне ретро-ноты, - рассказывает о премьере артист. - Мы сделали это сознательно, потому что сейчас тренд на то самое время. Я записал эту песню несколько лет назад, но понял, что больше откладывать ее премьеру нельзя — именно этой осенью она должна прозвучать в полную силу!»

За помощью в названии песни артист обратился к поклонникам. За несколько дней до премьеры он выкладывал в социальных сетях самые разные фрагменты песни и предлагал подписчикам подумать над названием. Финальный вариант был выбран совместно — песня получила название «Зал ожидания».