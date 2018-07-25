Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»

«Извиняюсь перед всеми, кто рассчитывал увидеть меня в этом году на Нашествии, но мое выступление отменяется. Простите, что я не предупредила вас раньше, всем мира», - написала исполнительница в соцсетях.

Певица не стала объяснять причины отмены своего выступления.

Организаторы фестиваля сообщили РИА Новости, что Монеточка отменила свое выступление на фестивале уже больше месяца назад.

На данный момент семь групп заявили об отмени своих выступлений на «Нашествии 2018» из-за пропаганды милитаризма. Заявление сделали «Элизиум», «Порнофильмы», «Пошлая Молли», «Йорш», «Птица», Distemper, Монеточка.

Ранее на фестивале «Нашествие» по аналогичной причине отказались участвовать группы «Машина времени» и «Крематорий».