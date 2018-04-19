«Мумий Тролль» будет транслировать свой концерт на всю Россию

Музыканты группы Мумий Тролль планируют во время концерта освоить новые для себя музыкальные инструменты и показать аранжировки, которые представят группу в новом свете. Альянс Мумий Тролль – МТV Россия вовсе не случаен: именно клип «Владивосток 2000» стал самым первым музыкальным видео, появившемся в эфире нового канала в 1998 году. Прямая трансляция концерта «MTV Live: Мумий Тролль» приурочена к 20-летию MTV в Рoссии. После перезапуска в 2013-м году в спутниковых и кабельных сетях, MTV Россия транслировал в прямом эфире только крупные международные церемонии MTV. Выступление группы Мумий Тролль станет первым прямым эфиром российского события.



Мумий Тролль

ГК «Орион» выступит техническим партнером события, обеспечив прямую трансляцию шоу для многомиллионной аудитории телеканала MTV Рoссия. Редкий концерт группы смогут также увидеть все посетители легендарного Мумий Тролль MUSIC BAR во Владивостоке, где специально установлено оборудование для подключения к спутниковому телевидению «Телекарта» (бренд ГК «Орион»). Прямую трансляцию «MTV Live: Мумий Тролль» также можно будет посмотреть онлайн с любого гаджета в мобильном приложении «Телекарта Онлайн» (доступно для скачивания для IOS и Android по ссылке https://online.telekarta.tv/skins/telecard/files/landing-page/index.html)

Посмотреть кoнцерт в прямoм эфире можно на MTV Рoссия (SD) в четверг, 26 апреля, в 20:20 пo мoскoвскoму времени в европейской части РФ. Для удобства жителей дальневосточного региона трансляция будет проходить в отсроченном режиме, с учетом разницы во времени. В этой части страны эфир стартует 27 апреля в 22.00.