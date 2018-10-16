«Мумий Тролль» выпускает два концертных альбома

Эти «концертники» выйдут 16 октября – в день рождения группы Мумий Тролль и Ильи Лагутенко.

Илья Лагутенко: «Нам будет очень приятно, если вы проведете этот день с Мумий Троллем – переслушаете альбомы, посмотрите клипы, и вместе с нами как будто снова «побываете» на наших концертах – вот это будет для нас лучшим подарком».

Хронометраж live-версий – классические для LP 45 минут, и в скором времени «Морская.20» и «Вечерний чай» появятся и на аудио-кассете ограниченным тиражом.

«Вечерний чай» – название одной из песен с альбома «Шамора». Вечер – время задушевных бесед в хорошей компании – именно в такой атмосфере, в уютных залах с сидячими местами и была представлена программа «Вечерний чай» (без симфонического оркестра). Редко исполняемые на концертах любимые песни, романтические баллады и премьеры нового альбома «Восток Х Северозапад», преобразились, а музыканты Мумий Тролль выступили в неожиданных для себя амплуа. Олег Пунгин в «Девочке» играет на рояле, в «Инопланетном госте» за клавишные партии отвечает басист Павел Вовк, а Артем Крицин берет в руки акустическую гитару. К ним присоединился Шипси (Jānis Šipkēvics) из латвийской группы Instrumenti – и слушатели оценили его обаяние, шарм и блестяще сыгранные соло на рояле.

«У нас каждый музыкант – это целый оркестр» – сказал Илья Лагутенко, и потому мы сегодня с вами без симфонического оркестра».