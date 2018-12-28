«Мумий Тролль» выпустил сборник зимних песен

Все эти песни когда-либо выходили отдельными синглами или входили в альбомы – а теперь собраны вместе специально для создания праздничного настроения. Это «С Новым Годом, Крошка!» – трек представлен в четырех версиях, включая новый ремикс от DJ Иван Scratchin, «Метель», «Пломбир» из саундтрека к фильму «Елки», «Зимняя песня Муми-Троллей» из русской версии финского мультфильма «Муми-Тролли и Рождество», «Моя певица» из альбома «Точно Ртуть Алоэ» и даже песня «Оливье» супергруппы «Горностай», собранной Ильей Лагутенко.
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