«Мумий Тролль» выпустил сборник зимних песен

«Мы путешествуем по России с 2010 года. И с первых же поездок появилась идея сделать кино о нашей красивой стране и том, что в ней на самом деле масса спотов. Просто еще никому не известных, - говорит Константин Кокорев. - Поначалу делали короткометражки, а потом «дозрели» до «длинного метра»:...