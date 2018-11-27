«Мумий Тролль» выпустил «Вахтенный Журнал»

В книге 288 страниц и 13 глав. Тираж Вахтенного Журнала составляет 1000 экземпляров. Это сборник интересных историй, происходивших с поклонниками группы и связанных с творчеством Мумий Тролль. Вахтенный Журнал издан при помощи народного финансирования при поддержке платформы Planeta.ru, и первыми книгу получат спонсоры проекта.





В Вахтенном Журнале опубликованы истории, рассказанные музыкантами групп Brainstorm, Ундервуд, Сансара и многих других. На страницах фанбука раскрывают свои секреты известные продюсеры, журналисты и фотографы, теле- и радиоведущие.

Илья Лагутенко: «На протяжении последних лет десяти меня атаковали некоторые писатели, хотели книгу написать про Мумий Тролль. Но мне кажется, что на биографию я еще не «нажил», а вот в соцсетях многие делились своими историями, связанными с Мумий Троллем. Да и я столько всякого слышал про свои песни от самых разных людей, от поваров до летчиков. Как с ними они рожали, воевали, женились, учились…Этот фанбук – настоящий комплимент сделанному за пару десятков лет.»

Купить Вахтенный Журнал Мумий Тролль можно: с 1 декабря – в интернет-магазине на Planeta.ru или в магазине Мумий Тролль Music Bar в Москве, а также 23 декабря – на концерте-презентации в Мумий Тролль Music Bar.