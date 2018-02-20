«Мумий Тролль» выпустит «Восток Х Северозапад» на CD

Опубликовано пользователем

Альбом «Восток Х Северозапад» группы Мумий Тролль выйдет на CD. Издание скоро появится в продаже и будет содержать диск CD-DA, плакат, открытки, наклейки, упакованные в медиабокс.

Весной 2017 года группа Мумий Тролль записала первый альбом в своем нынешнем составе - Илья Лагутенко (вокал, тексты, музыка), Олег Пунгин (барабаны), Павел Вовк (бас-гитара), Артем Крицин (гитара), Александр «DZA» Холенко (синтезаторы и технологии). Единственным гостем записи стал участник латвийской группы Instrumenti Шипси (Jānis Šipkēvics). Запись проходила в Лос-Анджелесе, в частном музее музыкальных инструментов, занимающим историческое помещение одной из первых калифорнийских телестудий.

Восток Х Северозапад

Илья Лагутенко: «При записи пластинки не было желания попасть «в тренд» или «в звук». Сегодняшняя популярная музыка звучит не так. Этот альбом - про Мумий Тролль, про то, какие сейчас мы. А его название - курс движения группы».

Уже сегодня можно оформить предзаказ диска на сайте магазина Navimusic.ru. В рамках предзаказа предлагается 100 номерных экземпляров с автографом.

Быстрый поиск: 