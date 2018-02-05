Находящийся под домашним арестом Серебренников смонтировал фильм о Цое

Об этом сообщил в понедельник "Интерфаксу" продюсер фильма Илья Стюарт.

"В августе в Санкт-Петербурге Кирилл Серебренников успел снять практически весь необходимый материал. Как мы сообщали ранее, несколько неснятых технических сцен удалось доснять по запискам режиссера и по ранее проведенным репетициям.(...) И - самое важное для нас - фильм смонтирован самим режиссером", - сказал Стюарт.

В пресс-службе проекта "Интерфаксу" уточнили, что Серебренников монтировал картину находясь под домашним арестом и не нарушал наложенных судом запретовк.

"Кирилл Семенович монтировал фильм на компьютере, не подключенном к интернету. Судом это не запрещено", - сказал собеседник агентства.

Фильм будет завершен весной 2018 года, а его продажи начнутся на Берлинском кинофестивале, который пройдёт с 15 по 25 февраля, сообщил он.

По словам Стюарта, международные права на продажу фильма приобрела французская кинокомпания Charades, основанная год назад бывшими руководителями крупных европейских дистрибьюторов Wild Bunch, Gaumont и StudioCanal.

Отмечается, что картина также получила одобрение и поддержку французского Национального центра кинематографии CNC, который существует при совместной поддержке французского министерства культуры и министерства иностранных дел. Фонд известен тем, что поддерживает тщательно отобранные копродукции Франции с другими странами мира.

"Лето" продюсируют российская кинокомпания Hype Film и французская Kinovista. Сюжет основан на малоизвестных фактах биографии Цоя. Он разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок.

Основная сюжетная линия фильма - история знакомства и отношений 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома Цоя.