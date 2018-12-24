Неизданный альбом группы «Кино» выпустят в Петербурге

Об этом «Фонтанке» рассказал шеф независимого лейбла Maschina Records Максим Кондрашов.

«Оригинальная мастер-лента сохранилась у Игоря Тихомирова (басист группы «Кино». – Прим. ред.). Альбом писали на студии Алексея Вишни, но тогда решили не публиковать запись. Она не очень понравилась самой группе», – рассказал нынешний издатель наследия «Кино».





По словам Кондрашова, после запуска процесса реставрации всех исходных студийных записей «Кино» музыканты группы решили издать альбом именно так, как он был записан 32 года назад.

«После трагической смерти Виктора Робертовича (Виктор Цой погиб в 1990 году в автомобильной аварии. – Прим. ред.) часть этих материалов вошла в так называемые «Неизвестные песни Виктора Цоя». Сейчас эта фонограмма впервые без купюр будет издана на отдельном носителе. Это будет и CD, и винил, и компакт-кассета», – уточнил Максим Кондрашов.

Помимо неизданного альбома «Кино», музыканты группы вместе с реставраторами работают над подготовкой к публикации оригинальных версий всех альбомов группы в том виде, в котором они задумывались изначально. Среди них – «Группа крови», «Последний герой», «Звезда по имени Солнце» и так называемый «Чёрный альбом». Каждый будет издан в расширенной версии с дополнительными студийными и концертными раритетами. Для этого участники «Кино» доделают в студии ряд треков, которые не были завершены при жизни Виктора Цоя.