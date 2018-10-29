Номер машины, в которой разбился Цой, выставят на торги

Об этом сообщил РИА Новости глава аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров.



Виктор Цой

Ранее на аукционе продали советский паспорт Цоя, записную книжку с телефонами его друзей, а также редкие рукописи двух песен, обнаруженные после его смерти в квартире друзей. Паспорт ушел с молотка за девять миллионов рублей. Стартовая цена лота составляла 2,5 миллиона рублей. Также на аукционе за три миллиона рублей приобрели записную книжку музыканта, стартовая цена которой составляла 500 тысяч рублей, а рукопись песни "Хочу перемен!" — за 3,6 миллиона рублей. На аукционе 27 октября продадут анкету Цоя на вступление в рок-клуб.

"Да, номерной знак "Москвича" будет выставлен на торги 15 ноября, эстимейт его составит два миллиона рублей. Также на аукцион поступит доверенность на управление этой машиной", — сказал Бурмистров.

Он добавил, что в аукционный дом также поступило свидетельство о смерти музыканта.