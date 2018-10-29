Номер машины, в которой разбился Цой, выставят на торги

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Номерной знак машины "Москвич", на которой попал в аварию легендарный музыкант Виктор Цой, выставят на торги 15 ноября.

Об этом сообщил РИА Новости глава аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров.

Виктор Цой
Виктор Цой

Ранее на аукционе продали советский паспорт Цоя, записную книжку с телефонами его друзей, а также редкие рукописи двух песен, обнаруженные после его смерти в квартире друзей. Паспорт ушел с молотка за девять миллионов рублей. Стартовая цена лота составляла 2,5 миллиона рублей. Также на аукционе за три миллиона рублей приобрели записную книжку музыканта, стартовая цена которой составляла 500 тысяч рублей, а рукопись песни "Хочу перемен!" — за 3,6 миллиона рублей. На аукционе 27 октября продадут анкету Цоя на вступление в рок-клуб.

"Да, номерной знак "Москвича" будет выставлен на торги 15 ноября, эстимейт его составит два миллиона рублей. Также на аукцион поступит доверенность на управление этой машиной", — сказал Бурмистров.

Он добавил, что в аукционный дом также поступило свидетельство о смерти музыканта.

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