Определено место для установки памятника Цою в Петербурге

"На срок с 12 ноября 2018 года по 31 августа 2019 года выдан ордер на производство работ по установке памятника Виктору Цою на улице Танкиста Хрустицкого. Скульптуру планируется установить в центральной части сквера, ограниченного бульваром Новаторов, улицей Танкиста Хрустицкого и проспектом Ветеранов", - говорится в сообщении ГАТИ. Производителем работ выступает Фонд Ю.Ю. Жорно - спонсор Фонда "Памяти Виктора Цоя" по установке памятника.



Виктор Цой

Как сообщила ТАСС учредитель и руководитель Фонда "Памяти Виктора Цоя" Светлана Власова, получены все разрешительные документы, памятник готов, но дата его открытия пока не определена. По ее словам, все будет зависеть от сроков производства работ по установке монумента.

История с установкой памятника Виктору Цою в Петербурге длится уже несколько лет. В декабре 2014 года на закрытом заседании комитета по градостроительству и архитектуре в Петербурге утвердили проект памятника, автором проекта является скульптор Матвей Макушкин. Инициатором создания скульптуры выступил фонд "Памяти Виктора Цоя", получивший разрешение от губернатора города на установку памятника. В августе 2015 года было опубликовано постановление правительства Петербурга о месте установке монумента в сквере в Кировском районе.

В прошлом году обсуждалась идея переноса памятника на другое место в связи с обращениями жителей расположенных рядом со сквером домов, которые опасались большого количества поклонников музыканта и нарушений общественного порядка. При этом альтернативных мест для установки монумента предложено не было.