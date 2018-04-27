Опубликованы кадры из фильма о группе Queen

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Студия 20th Century Fox опубликовала новые кадры из фильма «Богемская рапсодия» — байопика о группе Queen и ее фронтмене Фредди Меркьюри.

На кадрах актеры предстают в декорациях одного из самых известных концертов Queen — выступления на стадионе «Уэмбли» с шоу Live Aid в 1985 году, пишет Газета.ru. На одном из кадров группа всем составом во главе с сыгравшим Фредди Меркьюри Рами Малеком стоит на сцене перед толпой фанатов, на втором Рами Малек и сыгравший Брайана Мэя Гвилум Ли запечатлены за сценой.

Кадр из фильма «Богемская рапсодия»
Кадр из фильма «Богемская рапсодия»

Кадр из фильма «Богемская рапсодия»
Кадр из фильма «Богемская рапсодия»

«Богемская рапсодия» находится в производстве уже несколько лет. Изначально снимавшего картину Брайана Сингера ранее заменил режиссер Декстер Флетчер. Сингер же был отстранен от съемок в связи с непрофессиональным поведением.

Премьера фильма о Queen состоится 2 ноября этого года.

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