Опубликованы кадры из фильма о группе Queen

На кадрах актеры предстают в декорациях одного из самых известных концертов Queen — выступления на стадионе «Уэмбли» с шоу Live Aid в 1985 году, пишет Газета.ru. На одном из кадров группа всем составом во главе с сыгравшим Фредди Меркьюри Рами Малеком стоит на сцене перед толпой фанатов, на втором Рами Малек и сыгравший Брайана Мэя Гвилум Ли запечатлены за сценой.



Кадр из фильма «Богемская рапсодия»



Кадр из фильма «Богемская рапсодия»

«Богемская рапсодия» находится в производстве уже несколько лет. Изначально снимавшего картину Брайана Сингера ранее заменил режиссер Декстер Флетчер. Сингер же был отстранен от съемок в связи с непрофессиональным поведением.

Премьера фильма о Queen состоится 2 ноября этого года.