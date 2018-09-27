Паспорт Виктора Цоя продан за 9 млн рублей

Записная книжка советского музыканта ушла за 3 млн рублей, рукопись песни "Хочу перемен!" - за 3,6 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"[Паспорт Виктора Цоя] продан за 9 млн, напоминаю, это просто паспорт", - сказала представитель аукционного дома "Литфонд".

Документ Цою был выдан в 16 лет с опозданием на восемь месяцев, в нем содержатся сведения о зарегистрированном браке с Марианной Родованской в отделе ЗАГС Московского района Ленинграда. По словам генерального директора "Литфонда" Сергея Бурмистрова, специалисты аукционного дома делали запросы в МВД и проводили экспертизу паспорта, которая подтвердила его подлинность.

В записной книжке Цоя записаны телефоны ленинградских и московских рок-музыкантов, в том числе Бориса Гребенщикова, Майка Науменко, Артемия Троицкого и других.