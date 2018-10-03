Песню Монеточки и Noize MC проверит Следственный комитет

В письме ведомства говорится, что заявление юриста по факту возможного совершения преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних со стороны музыкантов рассмотрено. Материал был направлен в СК «с целью проведения дальнейшей проверки и принятия обоснованного решения», передает 360tv.



Монеточка

Как ранее утверждал Афанасьев, в тексте скандальной песни есть строчки, которые могут спровоцировать несовершеннолетних на совершение самоубийства. Клип на песню «Чайлдфри» появился в YouTube, на канале Noize MC, еще 1 июня 2017 года. За это время он собрал 5,5 миллиона просмотров. Большинство пользователей поставило клипу лайк.

Сами авторы поясняли, что композиция является лишь формой сатиры.