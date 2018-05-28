Проект «Симфоническое Кино» издан ультралимитированным тиражом

«Симфоническое Кино» - проект, не имеющий аналогов в истории русского рока, который полностью поддерживается наследниками Виктора Цоя и является единственным официальным в своем роде.

Музыка группы «Кино» звучит в исполнении большого симфонического оркестра. Все гитарные партии исполняются Юрием Каспаряном - легендарным гитаристом группы «Кино».



Симфоник

«Симфоник» выпущен на двух кассетах лимитированным тиражом 50 экземпляров. Лента типа 2 Хром производства компании БАСФ . Буклет 6 страниц с вырубкой.