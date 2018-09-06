Сингл «Атаман» группы Кино выйдет в трех версиях

На CD сингле будут представлены три версии:

- электрическая версия, записанная участниками оригинального состава коллектива в 2012 году.

- оригинальный акустический вариант песни, записанный Виктором Цоем в 1990 году и впервые, взятый и бережно отреставрированный с первоисходника - аудиокассеты из архива Натальи Разлоговой.

- и в качестве бонуса один из демо-вариантов электрической версии, с другим вариантом подачи гитар Юрия Каспаряна.



Атаман

CDS «Атаман» выпускается лимитированным тиражом 200 экземпляров. Оформление стандартный джевел-кейс с наклейкой. Передняя обложка выполнена с применением технологии фольгирования, по аналогии с виниловым релизом. Для обложки будет использован альтернативный вариант эскиза от Олега Котельникова.