Сингл «Атаман» группы Кино выйдет в трех версиях

На CD сингле будут представлены три версии:
- электрическая версия, записанная участниками оригинального состава коллектива в 2012 году.
- оригинальный акустический вариант песни, записанный Виктором Цоем в 1990 году и впервые, взятый и бережно отреставрированный с первоисходника - аудиокассеты из архива Натальи Разлоговой.
- и в качестве бонуса один из демо-вариантов электрической версии, с другим вариантом подачи гитар Юрия Каспаряна.
CDS «Атаман» выпускается лимитированным тиражом 200 экземпляров. Оформление стандартный джевел-кейс с наклейкой. Передняя обложка выполнена с применением технологии фольгирования, по аналогии с виниловым релизом. Для обложки будет использован альтернативный вариант эскиза от Олега Котельникова.
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