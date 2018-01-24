СМИ: Elton John намерен завершить гастрольную деятельность

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Mirror.Согласно изданию, семидесятилетний певец вынужден принять такое решение из-за состояния здоровья. Как отмечает газета, в прошлом году Джон провел несколько дней в реанимации из-за бактериальной инфекции, после чего ему пришлось отменить концерты.



Элтон Джон

В 2016 году британский певец отправился в мировое турне Wonderful Crazy Night Tour, в рамках которого в январе 2018 года провел концерт в Москве. Согласно сайту музыканта, в 2018 году запланировано проведение еще 29 концертов в США и Грузии. Даты последнего турне Джона пока не уточняются.