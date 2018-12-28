Стали известны гонорары звезд на новогодние корпоративы

Согласно исследованию «МК», лидером остается группировка «Ленинград» с ценником от 150 000 долларов до 250 000 евро. Выступление Филиппа Киркорова на новогоднем корпоративе обойдется в 100 000 евро. В диапазоне от 50 000 до 70 000 евро обойдутся заказчикам сеты Светланы Лободы, Николая Баскова, Басты, «Би‑2». Диана Арбенина, Сергей Лазарев и Дима Билан — от 25 до 35 тысяч евро, как и украинские экспаты: «Время и Стекло», Макс Барских. Малиново-винный Feduk — 15 000 евро, как большинство актуальных молодых рэперов.
Ленинград
Некоторые артисты оценивают себя исключительно в рублях:
«Дискотека Авария», Ольга Бузова, Егор Крид - 2 млн.
«Артик и Асти», Владимир Пресняков, Лена Темникова, Глюкоза - 1,5 млн.
«БандЭрос», «Градусы», «Жуки», «Кар-Мэн», Джиган, Монеточка - 1 млн.
Бьянка — 850 тыс.
Юлианна Караулова, группа «Винтаж» - 700 тыс.
Самый высокий гонорар у Аллы Пугачевой - 350 тыс евро.
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