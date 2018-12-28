Стали известны гонорары звезд на новогодние корпоративы

- Больше всего на свете, не хотел бы видеть плачущей Аллу Борисовну, но так получилось, что во время сьемки клипа, она настолько глубоко пропустила через себя текст песни, которую я пел, что слезы потекли ручьем, - рассказывает Алишер. - В этот момент песни мне надо было подойти к ней и спеть...