Суд признал права отца Виктора Цоя на его песни

Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд постановил признать сделку недействительной", - сказал собеседник агентства.



Виктор Цой

Из материалов следует, что Роберт Цой подал заявление к ООО "Музыкальное право", в котором просил признать сделку о передаче исключительных имущественных прав на произведения и аудиовизуальные произведения, исключительных смежных прав на исполнение и фонограммы Виктора Цоя недействительной из-за составления договора с нарушением требований законодательства РФ по использованию интеллектуальной собственности. Также он просил признать сделку по договору о передаче прав (исключительные авторские и смежные права) на музыкальные произведения Виктора Цоя недействительной вследствие ее совершения под влиянием обмана.